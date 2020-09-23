Грипп уже на пороге, а Covid-19 отступать не собирается – значит, в этом эпидсезоне будут циркулировать два смертельно опасных вируса. Вакцинация от гриппа, по словам медиков, приобретает как никогда большое значение. Между тем среди харьковчан немало вакциноскептиков. Чем вызваны страхи и что может склонить граждан к иммунизации?

Отношение к прививке должно быть рациональным

Почему многие боятся прививок

Реально ли переубедить антивакцинатора

Заболеть гриппом и Covid-19 одновременно – это уже слишком. Однако, к сожалению, возможно. Вакцина против гриппа не дает стопроцентной гарантии от болезни, но позволяет перенести ее без тяжелых осложнений.По информации медиков, в нынешнем эпидсезоне, когда будут циркулировать два смертельно опасных вируса, прививки против гриппа следует делать всем. Наибольшей опасности подвергаются дети до восьми лет, беременные, люди в возрасте и с ослабленной иммунной системой, страдающие хроническими заболеваниями.Прививаться можно в течение всего эпидсезона – с осени и до весны. Но чем раньше, тем лучше. Детей, по словам специалистов, можно прививать с шести месяцев. Если ребенок до девяти лет вакцинируется впервые в жизни, необходимо ввести две дозы с месячным интервалом. Всем остальным хватит одной дозы..Врачи советуют вакцинироваться перед каждым эпидсезоном, поскольку вирус гриппа мутирует. – Иммунитет обычно формируется в течение двух-трех недель после вакцинации. Если человек именно в этот период заразится вирусом гриппа, он может заболеть. Так что важно не затягивать с вакцинацией, а сделать прививку до начала сезона.Поскольку прививка от гриппа не входит в перечень обязательных, вакцинироваться придется за свой счет. Вакцин, которые способны справиться со штаммами гриппа этого эпидсезона, пока еще нет. В аптеках говорят, что должны появиться недели через две.Немало харьковчан с большой опаской относятся к каким бы то ни было прививкам. Так, отец троих детей Виктор, взвесив риски по каждой инфекции и вакцине, пришел к выводу, что прививать детей не стоит.– Цель у меня одна – здоровье моих детей. Я их не вакцинирую. У меня каких-то религиозных убеждений, но поскольку я инженер по образованию, мне во всем нужен научный подход. Стал копать: какие опасности есть у моих детей и чем мне предлагают от них защищаться. Опасность – инфекционная болезнь, защита – вакцинация. Вопрос «Заболеет ли ребенок?» – вероятностный, как и вопрос вакцины: будет ли она эффективна, не приведет ли к негативным последствиям. Сравнив риски – прививать/не прививать, ни по одной вакцине я не увидел сколь-либо убедительных причин вакцинировать детей. Зато увидел достаточно серьезные причины этого не делать, – признается Виктор.По словам врача-иммунолога доктора медицинских наук Андрея Волянского, вакциноскепсис – самое рациональное отношение к вакцинации.– Вакциноскептики — это те, кто считает необходимым оценивать риск соотношения польза/вред отдельно взятой вакцины для конкретного человека, учитывая его состояние в конкретный момент в конкретных эпидемических условиях, – говорит иммунолог. – Виктор – вакциноскептик, не отвергающий возможности прививки в определенных ситуациях. Себя я тоже считаю вакциноскептиком и этот подход реализую на практике тщательным осмотром, обследованием и реабилитацией перед прививкой (при необходимости), индивидуализацией схем, контролем предвакцинальной и поствакцинальной защиты.По словам врача, все должны понимать, что прививка – небезопасная манипуляция. У нее есть позитивные стороны, но существует и риски.– Но! Я несколько десятков лет занимаюсь и практикой, и теорией, и считаю, что в большинстве случаев польза от вакцинации несоизмеримо выше рисков, – говорит иммунолог.Откуда же у харьковчан, да и у украинцев в целом, такое недоверие к прививкам?– До 2007 года страна дисциплинированно прививалась, охват составлял 90–99%, антивакцинальное движение не было популярным. В конце 2007 года ЮНИСЕФ завез десять миллионов доз гуманитарной индийской вакцины против кори, паротита и краснухи. В апреле 2008 года была начата кампания по дополнительной вакцинации подростков и молодежи. В мае 2008 года после смерти ребенка в день прививки, вера в безопасность вакцинопрофилактики была подорвана всерьез и надолго, – рассказывает Андрей Волянскитй. – Внятного объяснения случившемуся общество не услышало. Девять миллионов доз утилизировали. Охват вакцинацией по всем позициям (не только КПК) упал до 50%. В мае – октябре 2015 года МОЗ и ЮНИСЕФ завезли 12 миллионов доз гуманитарной французской оральной полиомиелитной вакцины (ОПВ), подлежащей списанию и утилизации. Под эту акцию в июле 2015 года полиомиелитом заболело двое детей на Закарпатье и в сентябре была объявлена трехраундовая дополнительная кампания. До 18 апреля 2016 года все впихнуть в наших детей не удалось, четыре-пять миллионов доз утилизировали. Ни в том, ни в другом случае вменяемого обоснования целесообразности дополнительных туров не было, да и не могло быть.Далее, на протяжении 2015–2016 годов, по информации Андрея Волянского, вакцина не завозилась вследствие передачи закупок международным агентам – тому же ЮНИСЕФ. И трехлетняя эпидемия кори в Украине 2017–2019 годов, самая большая в Европе по количеству заболевших, явилась прямым следствием событий десятилетнего периода.– С мая 2018 года в Украине перестали фиксировать летальные исходы в поствакцинальном периоде, хотя любая смерть в течение месяца после вакцинации требует расследования. То есть смертельные случаи происходят, но никто их не расследует и не фиксирует как связанные в вакцинацией. Разве можно доверять системе, где даже летальные исходы в поствакцинаольном периоде не фиксируются? – задает риторической вопрос иммунолог. – Многие мамы в роддоме отказываются от вакцинации против гепатита В. Из 300 тысяч рожениц в Украине 150 тысяч, то есть половина, являются мамами-антивакцинаторами. Почему? Да потому что они не доверяют системе и вакцинации.По мнению детского врача, директора Областного специализированного детского дома «Гиппократ» Романа Марабяна, с сомнениями нужно бороться открытостью, аргументами и качеством услуг.– Мое мнение – должен быть честный разговор о вакцинации с родителями, честные факты о последствиях, негативных реакциях детского организма на вакцину. При этом необходимо освещать все стороны процесса – показывать детей, которые умирают от коклюша или болеют столбняком, – считает Роман Марабян. – Нужно четко говорить, что дети и родители имеют право на свое отношение к вакцинации. И когда мы наладим такую работу, сможем сказать, что большинство антивакцинаторов услышали, увидели, стали больше доверять системе. Однако прежде сама система должна стать более открытой – чтобы каждая мама, бабушка или дедушка могли сами убедиться в качестве вакцины: посмотреть сроки, увидеть условия их хранения. Необходимо открыть всю технологию, связанную с закупкой, хранением, качеством вакцин и собственно процессом вакцинации. А прививать ребенка нужно в строго оборудованных местах.При этом, отмечает врач, должны быть защищены и права вакцинированных детей.– Они должны быть защищены от детей, которые оказались непривитыми из-за позиции их родителей, – говорит Роман Марабян.