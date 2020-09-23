Коронавирус не помеха – осенний призыв в Харьковской области стартует в срок. Уже с 5 октября начнется отправка новобранцев в военные части. Правда, призывников будет меньше, чем весной.

В этом году осенний призыв в армию стартует 1 октября, сообщил «Вечернему Харькову» комиссар Харьковского областного военкомата. Юрий Калгушкин. В отличие от весеннего призыва, сроки осенней кампании пока не сдвигаются.– С 1 сентября работают районные, городские и областная призывные комиссии. Идут подготовительные мероприятия – изучение личных дел призывников, вызов их в военкоматы для прохождения медкомиссии и предварительное назначение в команды Вооруженных сил Украины и других воинских формирований, – рассказывает областной военком. – А с 5 октября по 18 декабря планируется отправка молодого пополнения в воинские части.Особенностью осеннего призыва стало снижение планового задания по срочникам, в том числе для Харьковской области.– План без резерва составляет 950 призывников, тогда как весной план для нашего региона составлял 1140. Дело в том, что количество военнослужащих по контракту увеличивается и, чтобы сохранить прежнюю численность армии, планируется по чуть-чуть уменьшать призыв на срочную службу, – поясняет Юрий Калгушкин. – Половина призывников пойдет служить в ВСУ, остальные – в другие воинские формирования: Нацгвардию, Госпогранслужбу и Госслужбу спецтранспорта. Около 20% призывников будут служить в Харьковской области. В очередной раз напоминаю, что военнослужащие, поступившие на службу в рамках призыва, не привлекаются к участию в ООС в Донецкой и Луганской областях.Все остальное остается без изменений, в том числе и требования по соблюдению карантина.– Призывники, которые являются на сборный пункт, должны пройти тестирование на Covid-19. Для них это абсолютно бесплатно. У кого тест покажет положительный результат, того не пустят на сборный пункт. На сборном пункте соблюдаются социальная дистанция, масочный режим, санитарные меры – обработка рук физраствором, дезинфекция помещений. И движение по территории организовано так же, как весной, то есть чтобы маршруты призывников как можно меньше пересекались, дабы избежать скопления людей, – рассказывает Юрий Калгушкин.Традиционно призыву подлежат парни в возрасте от 18 до 27 лет, у которых нет оснований для отсрочки.– При этом граждане в возрасте 18–19 лет могут быть призваны на срочную службу лишь по собственном желанию – на основе заявления. Такие же требования были и весной. Осенью, скорее всего, желающих будет меньше, – предполагает Юрий Калгушкин. – Студентам, которые учатся на дней форме обучения, предоставляется отсрочка.Для тех, у кого нет высшего образования, срок службы составит 18 месяцев. Юноши, которые имеют степень бакалавра или магистра, проведут в армии 12 месяцев.