По состоянию на 23 сентября в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 12 473 случая заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 15 904 случая заболевания COVID-19, 11 114 человек находятся под медицинским наблюдением, 4 469 пациентов выздоровели, 321 - умер.По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 23 сентября в Украине зафиксировано 3 497 новых случаев коронавирусного заболевания. Всего в Украине - 184 734 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, 3 705 человек умерли, 81 670 – выздоровели.