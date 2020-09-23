Несмотря на неуклонно растущее количество инфицированных Covid-19, с этой недели все районы Харьковской области вышли из красной эпидзоны. Между тем в больницах Харькова уже ощущается острая нехватка мест для коронавирусных больных и дефицит медперсонала из-за массового увольнения медиков.

В больницах не хватает мест

Медперсонал массово увольняется

Что больница закупает за госсредства

Область лидирует по количеству заболевших

В последнее время Харьковщина является антилидером в Украине по количеству новых больных коронавирусом. На минувшей неделе побит очередной антирекорд – количество заболевших в нашем регионе приблизилось к 500. Между тем карантинные меры ни в городе, ни в области не ужесточаются. Более того, Харьковщина полностью вышла из красной зоны. Как сообщил министр охраны здоровья Максим Степанов, по новым критериям к красной зоне относятся административно-территориальные единицы, где за последние 14 дней заболеваемость Covid-19 в пять и более раз превышает среднее значение по Украине за последние 14 дней (сейчас это значение – 99,8 на 100 тысяч населения).С 21 сентября в Украине действует новое эпидзонирование, согласно которому Харьков и Люботин остались в оранжевой карантинной зоне, Великобурлукский район перебрался из красной в оранжевую. В желтой зоне с этой недели – Изюм, Лозовая, Первомайский и Чугуев, а также Балаклейский, Барвенковский, Богодуховский, Валковский, Волчанский, Дергачевский, Зачепиловский, Змиевский, Золочевский, Изюмский, Кегичевский, Коломакский, Красноградский, Краснокутский, Нововодолажский, Первомайский, Харьковский, Чугуевский и Шевченковский районы.Тем временем начинает сбываться прогноз медиков о возможном всплеске заболеваемости в связи с открытием школ. Так, по данным пресс-службы ХОГА на 18 сентября, с начала учебного года диагноз Covid-19 поставили 12 школьникам и 16 учителям. Отдельные классы отправляются на карантин. Закрыты 15 дошкольных детских учреждений, которые посещают 369 воспитанников.Вопреки тому, что областные власти оправдывают катастрофическую ситуацию с заболеваемостью на Харьковщине увеличением проведенных тестов, больницы уже не справляются с наплывом больных.С начала пандемии большую часть пациентов с Covid-19 отправляли в областную инфекционную больницу. Сейчас заболевших принимают 13-я, 17-я и 25-я городские больницы, а также областные инфекционные взрослая и детская, областная детская больница и 2-й роддом. Сто дополнительных коек подготовили в 25-й горбольнице, еще 80 будут готовы в ближайшее время. В областной инфекционке также увеличат количество коек – учреждение сможет принять 290 больных.Областные власти заверяют, что планируют расширить штат медиков в больницах, которые сейчас принимают пациентов с коронавирусом. Правда, чем будут мотивировать новых сотрудников – непонятно, потому что на сегодняшний день «ковидный» медперсонал массово увольняется. В частности, родственники пациентов 25-й больницы в ужасе от того, что там происходит.«Целое отделение тяжелых больных оставили без осмотра и наблюдения врачей, потому что за один день уволились семь медработников. При этом 25-я больница в тот же день приняла по скорой еще 60 пациентов. Главврач ушел домой в положенное время, оставив людей без медицинской помощи. Сегодня снова никто не приходит к больным. Заявили, что некому, поэтому в выходные они останутся без лечения. Даже не измерили температуру. Просто бросили больных и ушли, – написала на своей странице в «Фейсбуке» Оксана Шевченко – Можно ли считать медиков медиками, если они бросают без помощи своих пациентов и уходят домой по звонку? Можно ли оставлять на должности главврача человека, создавшего такие условия труда в больнице, что в один день уволились семь медработников? Можно ли считать успешным Харьков Кернеса, который оставил без медицинской помощи свой город? Не болейте. Особенно опасно болеть в Харькове!»«Там действительно ужас, с понедельника увольняется последняя медсестра, нянечек нет. Свекра моей подруги забрали оттуда, как как при наличии лечения ухода нет. Сегодня повезло лечь в инфекционку, так как дома есть уход, но нет лечения. Замкнутый круг», – поделилась в комментариях к посту Ирина.Волонтеры также подтверждают наплыв пациентов и острую нехватку врачей в бригадах 25-й больницы, в частности, из-за увольнений.– Бригада состоит из трех врачей – терапевта, анестезиолога и одного узкопрофильного (уролога, лора или еще кто-то). Сотрудники уже устали. Не понимают, как успеть принять больных, посмотреть предыдущих и еще в электронной системе все оформить. А публикация гуляющая по «Фейсбуку», полноценно отражает отношение руководства больницы к ситуации, – замечает волонтер Наталья Попова.Кстати, у каждого харьковчанина появилась возможность узнать, что именно в поликлинике или больнице закупается для больных коронавирусом за госсредства, и сравнить цены со средними показателями в других медучреждениях.Харьковский антикоррупционный центр презентовал интерактивную карту закупок в период пандемии Covid-19. На ней отмечено приобретение тем или иным медицинским учреждением оборудования, препаратов и защитных средств, а также цены при закупках. За три месяца с момента создания на карту нанесли более 61 тысячи закупок на общую сумму 6,6 миллиарда гривен, 343 миллиона из них приходятся на Харьковскую область.Антикорупционеры уже направили в правоохранительные органы около полусотни жалоб по фактам закупок по завышенным ценам или злоупотребления правительственной программой, которая позволяет приобрести некоторые товары без тендеров. Таким образом удалось вернуть в бюджет около 1,4 миллиона гривен. Например, как выяснили юристы, в марте и апреле защитный костюм можно было приобрести в розницу по 169 гривен. Однако в городских больницах иногда переплачивали вдвое.За сутки с 20 по 21 сентября в Харьковской области зафиксировано 245 новых случаев заболевания коронавирусом. По этому показателю наш регион оказался на второй строчке всеукраинского антирейтинга. На первой – Киев, где 275 заболевших. По данным, опубликованным в системе мониторинга СНБО Украины, на Харьковщине один больной за сутки умер, выздоровевших не зафиксировали, продолжают болеть 10 584 человека.Всего в регионе с начала пандемии выявлено 15 133 случая заболевания Covid-19, из них 301 – с летальным исходом, выздоровевших – 4 248.