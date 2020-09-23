Злоумышленники распространяли информацию о якобы выбросе радиоактивных веществ на третьем энергоблоке АЭС в городе Вараш.

В среду утром в 11:45 злоумышленники совершили несанкционированное вмешательство в работу официального веб-сайта Нацполиции. В связи с этим на некоторых интернет-страницах областных управлений полиции была распространена недостоверная информация, в том числе о выбросе радиоактивных веществ на Ровенской АЭС."Сайт Национальной полиции Украины временно отключен. Наши специалисты работают над устранением неисправностей. Просим прощения за временные неудобства!", - сообщила пресслужба Нацполиции в Facebook.Напомним, сообщение о выбросе радиоактивных веществ во время обучения на АЭС появилось на нескольких страницах областных управлений Нацполиции и на сайте Варашского городского совета. Вскоре спикерка Нацполиции в Ровенской области Мария Юстицкая заявила, что этой информации доверять не стоит.