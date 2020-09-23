Вместо штрафов за незаконное завладение транспортным средством в Украине ввели тюремные сроки и ограничения свободы.

Угон авто в Украине – какие сроки грозят угонщикам

За угон авто в Украине теперь полагается ограничение свободы (то есть условное осуждение – замена реального отбытия назначенного наказания испытательным сроком) или вполне реальный тюремный срок (в лагере или тюрьме). Ранее за такое наказывали лишь штрафами.Соответствующий закон подписал накануне президент Владимир Зеленский, сообщает пресс-служба Офиса президента. Документ вносит изменения в статью 289 Уголовного кодекса.Вступает в силу этот закон со дня, что следует за днем его опубликования.- За незаконное завладение транспортным средством теперь преступника ждет ограничение свободы или лишение свободы – в обоих случаях на срок от 3 до 5 лет.- Если при угоне использовались электронные устройства для вмешательства в работу техсредств охраны – можно сесть в тюрьму на 5-8 лет с конфискацией имущества.- Аналогичное наказание (до восьми лет с конфискацией) ожидает и тех, кто решился угнать автомобиль стоимостью более 105 тыс. гривен (от 100 до 250 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан – то есть от 105100 грн до 262750 грн).Напомним, Верховная Рада приняла Закон О внесении изменений в статью 289 Уголовного кодекса Украины о противодействии незаконному завладению транспортным средством 3 сентября.