Госэконоинспекция готовит документы для судебного иска против Харьковского коксового завода Новомет с целью добиться полного прекращения деятельности предприятия.

Об этом сообщила пресс-служба инспекции.Госэкоинспекция также пересчитает сумму штрафов за загрязнение предприятием окружающей среды.«Сейчас госэкоинспекцией в Харьковской области проводятся все необходимые расчеты для определения ущерба государству коксовым заводом Новомет. Размер ущерба будет существенным», - цитирует пресс-служба главу ведомства Андрея Малеваного.Госэкоинспекция в Харьковской области 20 сентября провела инспектирование предприятия и оштрафовала двух руководителей завода на 272 грн.- Это действительно очень маленький штраф, но, к сожалению, санкция статьи 78 Кодекса Украины об административных правонарушениях предусматривает такие мизерные штрафы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу без разрешения, - сказал Малеваный.Он добавил, что Госэкоинспекция разрабатывает изменения к нормативно-правовым актам, чтобы увеличить суммы штрафов.