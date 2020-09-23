Харьковчане собрали рекордный урожай наград на всеукраинском смотре-конкурсе «Премьеры сезона», организованном украинским филиалом Международного союза кукольников UNIMA. Харьковский государственный театр кукол имени В.А. Афанасьева получил четыре серебряных и восемь золотых дипломов.

Обычно результаты конкурса театров кукол жюри объявляет в конце марта – в канун двух профессиональных праздников, Дня кукольника и Дня театра. Но в этом году из-за карантина ход событий принял явно аномальный характер, и традиционная встреча кукольников была перенесена на осень. Когда стало ясно, что ситуация явно не улучшается, руководство «UNIMA-Украина» и президент организации Сергей Брижань приняли решение о проведении награждения в виртуальном режиме.Уже не впервые артисты Харьковского театра кукол уверенно лидируют, попадая в список номинантов во многих категориях. Так, претендентами в номинации «Лучшая мужская роль» за образы, созданные в спектакле Оксаны Дмитриевой «Дети райка», стали сразу три актера. Вячеслав Гиндин и Геннадий Гуриненко, не раз возглавлявшие рейтинг, получили серебряные дипломы, а награда – опять-таки не впервые – досталась Александру Маркину за роль старьевщика Жерико, одной из ключевых в этой постановке.Не подвела и молодежь театра: Владимир Мельник стал обладателем серебряного, а Алексей Петриченко – золотого диплома в номинации «Лучший дебют». А Владислава Аракелян, обойдя серьезных соперниц, победила в номинации «Лучшая женская роль». Отмечены были сразу две ее работы – изысканный, чувственный образ Гаранс из «Детей райка» и роль озорного Фрица из спектакля Игоря Мирошниченко «Щелкунчик».В который раз театр получает золотые дипломы за лучший актерский ансамбль, за лучший спектакль для молодежи и взрослых («Дети райка») и за лучшую режиссуру (Оксана Дмитриева). Приятно, что на первые позиции стали выходить и другие спектакли театра – «Щелкунчик» получил не только серебряный диплом за лучший спектакль для детей школьного возраста, но и золотую награду за лучшую сценографию и куклы. На золото в этой категории претендовало, наверное, наибольшее количество номинантов, но досталось оно замечательной художнице Ирине Борисовой.Жюри фестиваля ввело еще один, совершенно особенный золотой диплом – Супер-приз от Папы Карло, которым был награжден «уникальный коллектив художественно-производственных мастерских ХГАТК имени В.А. Афанасьева за выдающееся техническое совершенство спектакля “Щелкунчик”». Один из ведущих театральных критиков Украины, член жюри фестиваля Сергей Васильев назвал коллектив афанасьевцев «абсолютным лидером – со всех сторон, даже с технической».И еще двух харьковчан, работавших с другими коллективами, можно поздравить с серебряными дипломами фестиваля – композитора Игоря Гайденко и художницу Дарью Кушниренко.