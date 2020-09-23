Министерство охраны здоровья разработало поэтапный план перехода с обычных рецептов на электронные. Инициатива возникла из-за того, что аптеки неконтролируемо отпускают препараты – необходимо упорядочение рынка лекарственных средств.

В Украине запланирован постепенный переход от бумажных рецептов, выписываемых врачами, к электронным. Первые изменения начнутся уже в следующем году, сообщил министр охраны здоровья Максим Степанов.По его словам, с 2021 года по электронным рецептам начнут отпускать наркотические препараты, инсулин, а также иммуносупрессивные средства; с 2022 года — антибиотики, с 2023 года — другие рецептурные группы лекарственных средств.По словам главы Минздрава, идея электронных рецептов появилась из-за неконтролируемого отпуска аптеками препаратов, что в итоге привело к распространению самолечения и ухудшению здоровья населения.Кроме того, как отметил чиновник, многие врачи не желают выписывать рецепты, как того требуют правила, что приводит к перекладыванию ответственности за назначение лекарств с докторов на провизоров и снижает доступность лекарственных средств для населения.По словам Максима Степанова, что электронный рецепт будет фиксироваться в системе и потом можно будет проследить, каким врачом он был выписан и действительно ли он был необходим пациенту.