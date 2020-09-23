Больше недели прошло с того момента, когда ПЦР-тестирование на Covid-19 у двух игроков в составе БК «Харьковские соколы» показало положительные результаты. Команде пришлось вернуться из Запорожья – предсезонный «Мемориал Вячеслава Гаврилова» прошел без харьковчан. Кубок «Прометей» в Каменском тоже пришлось пропустить.

Сейчас в команде уже пять заболевших Covid-19.– Мы сделали повторное ПЦР-тестирование, и положительный статус подтвердился еще у троих ребят, – сообщил клубной пресс-службе главный тренер команды Олег Манойленко. – Больные игроки находятся на самоизоляции, тяжелого течения болезни нет ни у кого. С ними круглосуточно находятся наши врачи. Все остальные чувствуют себя хорошо. На этой неделе у нас запланировано еще одно тестирование.По словам Олега Манойленко, подготовка к сезону пошла не по плану.– Будем откровенны, подготовка сорвана. Мы не сыграли еще ни одного контрольного поединка. К тому же больше недели уже не тренируемся, – сетует тренер. – Будем привлекать к индивидуальным тренировкам всех, кто хорошо себя чувствует и имеет негативные результаты тестирования. Конечно, от турнира в Каменском пришлось отказаться, потому что нет смысла ехать туда впятером.Между тем на начало октября уже запланированы первые матчи Суперлиги.– В связи с этой ситуацией мы будем официально обращаться к ФБУ с просьбой перенести старт соревнований для «Харьковских соколов», потому команда просто не готова. Подобная ситуация могла произойти с любым клубом Суперлиги, и все понимают, что с вирусом может столкнуться каждый. Будем призывать федерацию к пониманию нашей позиции, – говорит Олег Манойленко.