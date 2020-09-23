Кому-то придется сохранять спокойствие, а для кого-то все будет не таким, как кажется…

День следует посвятить исправлению ошибок, наделанных ранее. Нынче их удастся завуалировать без особых проблем. Завтра придется столкнуться с массой мелких. Постарайтесь удержаться от соблазна сорвать раздражение на ком-то близком.Постарайтесь сохранять спокойствие, оно вам понадобится. Возможно, придется спешно исправлять чьи-то ошибки. Завтра вы вполне можете добиться успеха в делах. Успех этот будет тем более приятен, что результат оправдает ожидания.Чем попусту растрачивать энергию на эмоции, займитесь лучше домашними делами. Завтра вы будете обладателем весьма высокого творческого потенциала, которым глупо было бы не воспользоваться. Однако это занятие будет стоить вам громадного напряжения.Все будет не таким, как кажется. Если вам покажется, что вы понимаете ситуацию, не верьте — это иллюзия. Завтра придется общаться с большим количеством людей. Но если не желаете быть душой общества — и не надо.То, что вы склонны считать проблемой, таковой не являются. Это не более чем временные трудности, в преодолении которых и заключается радость жизни. Завтра на личную жизнь можете не рассчитывать.Постарайтесь мыслить логично и осторожно, в противном случае воображение может завести туда, откуда выбраться без посторонней помощи весьма проблематично. Завтра довольно трудно будет усидеть на месте.Лучше действовать сообща. Одному просто не справиться с теми количеством радости, которая на вас свалится. Завтра помогите ближнему своему, и когда-нибудь он, возможно, поможет вам.Сотрудничество с кем бы то ни было будет непростой задачей. Однако плохой мир все-таки лучше доброй войны, придется потерпеть. Завтра вы будете одержимы желанием сделать что-то на свой страх и риск.Все силы стоит отдать новым начинаниям, а старые дела пусть завершают другие. Не бойтесь оставить что-то недоделанным, работа не волк — в лес не убежит. Завтра вы можете оказаться немножко злопамятным.Вы можете очень продуктивно поработать и плоды не заставят себя долго ждать. Завтрашний день стоит посвятить трудам физическим. От умственной работы иногда надо и отдохнуть, а то «думалка» сломается.Вам может грозить опасность извне. Если вы не чувствуете себя готовым с ней встретиться, закройте все окна и двери и проведите день дома. Завтра не стоит скромничать сверх меры. Позвольте окружающим воспеть вам оду.Вы почувствуете себя проснувшимся. Возможно, выспитесь или вас посетит вдохновение. Завтрашний день не должен принести никаких случайностей. Если что-то покажется неожиданным, значит, проглядели предпосылки.