Об этом депутат областного совета рассказал в интервью Вечернему Харькову.

По словам Булаха, сегодня в Харькове складывается абсурдная ситуация, при которой в городе-миллионнике отсутствует не только транспортная стратегия, но и какое-либо расписание движения городского транспорта.- Прежде всего я хочу сказать, что когда ты наблюдаешь за всеми процессами извне, то тебе кажется, что этим всем занимаются какие-то умные люди. Я имею в виду городским управлением. Но за все эти годы, когда я и мои коллеги были в местных советах, я понял, что во многих отраслях такие люди отсутствуют. Ощущение, что там вообще ничего нет.К примеру, вопрос транспорта, над улучшением которого наша команда сегодня работает. Представьте себе, что в таком городе как Харьков отсутствует транспортная стратегия. Нету даже расписания движения троллейбусов и трамваев.Когда я услышал – я не поверил. Мы написали запрос, но нам ничего не дали. Я взял данные за несколько недель с системы, которая следит по GPS за троллейбусами и трамваями. И выяснилось, что расписания реально нет.- Вот оно просто как-то ездит. Либо каждый день утверждается новое расписание, что вряд ли. Если взять раскладку за каждый день, то можно понять, что системы никакой нет вообще. Нет такого, что в будние дни, условный троллейбус №5 приезжает на остановку «А» в 15:37. Смотришь, а там 15:39, 16:15, 15:25 и так далее. Явно отсутствует какая-либо система.Я связываю это, прежде всего, с коррупцией. Потому что у нас это коммунальное предприятия и два троллейбусных депо имеют определенный парк машин, которые обслуживают определенные маршруты. И вот на маршруте, я условно говорю, №5, должно быть шесть машин, а реально ездит четыре. А в горсовете они требуют компенсацию за льготников как за шесть.Так что, в принципе, система просто не работает, она отсутствует для жителей города. Все в ручном режиме управляется. И как в такой ситуации вообще возможно спланировать свой маршрут? Как можно спланировать сколько ты будешь добираться из точки «А» в точку «Б»? Это же абсурд!