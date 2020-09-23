Накануне в социальных сетях было опубликовано видео, которое вызвало волну возмущения у жителей города.

В полиции рассказали, что для привлечения водителя к ответственности сотрудники Шевченковского отдела полиции начали досудебное расследование по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) УК, а ориентирование на транспортное средство передали всем экипажам полиции города."Сегодня на улице Конева патрульные обнаружили и остановили указанный автомобиль. На место инспекторы вызвали следственно-оперативную группу, которая в дальнейшем будет заниматься этим делом", - подчеркнули в главке.