Следователи передали дело в суд.

Как рассказали в областном главке, следователи направили в суд обвинительный акт по факту совершения мужчиной ряда имущественных преступлений."С мая по июль текущего года в Первомайское отделение полиции поступили заявления от местных жителей о краже личный вещей - двух велосипедов, металлических и алюминиевых изделий, барсетки с деньгами, мобильного телефона и документами.Злоумышленником оказался 34-летний житель города Первомайска, который ранее неоднократно был судим за аналогичные преступления", - прокомментировали правоохранителиНа данный момент пострадавшим вернули похищенное имущество, а мужчине сообщили о подозрении в совершении преступлений. Ему грозит от трех до шести лет лишения свободы.