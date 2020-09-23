Харьковская областная прокуратура направила в суд обвинительное заключение в отношении трех должностных лиц государственных учреждений исполнения наказаний, а также предпринимателя по факту присвоения имущества.

В ходе расследования следователи установили, что должностные лица присваивали продукты питания, которые поставлялись Министерством юстиции Украины для питания осужденных."В октябре-ноябре минувшего года руководитель и заведующий складом одной из колоний при пособничестве предпринимателя присвоили замороженное мясо весом 1200 кг и замороженную рыбу весом 2100 кг. Кроме того, руководитель другой исправительной колонии в тот же период совместно с указанным предпринимателем присвоили более 2000 кг замороженной рыбы.Таким образом, указанными лицами присвоено продуктов почти 250 тысяч гривен", - рассказали в областной прокуратуреНа данный момент руководителю колонии, завскладом и предпринимателю грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией. Также санкция статьи предусматривает лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.Руководителю другой колонии грозит наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до пяти лет. или лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.