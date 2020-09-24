Об этом сообщают в КП "Харьковводоканал".

Как рассказала пресс-служба предприятия, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домоввременно прекращено водоснабжение по следующим адресам:ул. Сергея Борзенко, 9/1, ул. Холодногорская, 5, ул. Волонтерская (Социалистическая), 74 (п. №2, стояк), ул. Золочевская, 8 (п. №2, стояк), ул. Огаревская, 16 (п. №2) до 20:00 24.09.20 г.; ул. Ильинская, 63 (п. №5, стояк)пер. Северный, 5 (п. №2, стояк, спаренный стояк)ул. Ямская (ч/с), пл. Конституции, 20 до 20:00 24.09.20 г.; ул. Героев Труда, 12-е (п. №3, стояк)ул. Гвардейцев Широнинцев, 26 (п. №8, стояк) до 17:00 24.09.20 г.; ул. Академика Павлова, 140-а (п. №1)пр. Московский, 222 (п. №3, стояк)ул. Танкопия, 6 (п. №4, стояк), пр. Героев Сталинграда, 177-а (п. №1, спаренный стояк)пр. Людвига Свободы, 36-а (п. №1, стояк), ул. Ахсарова, 15 (п. №1, стояк)