В суд направлено обвинительное заключение в отношении бывшего работника патрульной полиции.

Как сообщает Государственное бюро расследований, следователи установили, что 15 сентября минувшего года во время мирного шествия участников акции «Харьков Прайд» полицейский применил физическую силу к одному из противников акции.«Полицейский наступив одной ногой на мужчину, который лежал на земле, а другой ударил его в область коленного сустава, что повлекло за собой телесные повреждения. Таким образом, бывший работник полиции обвиняется в превышении служебных полномочий (ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины)», - рассказали в Бюро.Если вина патрульного будет доказана в суде, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.