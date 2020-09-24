Тело женщины обнаружили днем ранее в поселке Старая Покровка.

Как сообщает пресс-служба областного главка, следователи выяснили, что к убийству причастен ранее судимый 48-летний муж женщины и через несколько часов задержали его в поселке Рогань.В полиции рассказали, что 21 сентября между супругами произошла ссора. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина начал наносить своей жене многочисленные удары, от которых женщина скончалась."Она находилась на седьмом месяце беременности", - уточнили в правоохранительных органах.По данному факту следователи Чугуевского отдела полиции сообщили мужчине о подозрении в совершении умышленного убийства. Ему грозит пожизненное лишение свободы.