Пожарные сообщают о четырех десятках возгораний на территории региона.

Как рассказали в пресс-службе ГСЧС, 23 сентября пожарные 41 раз выезжал возгорания в природных экосистемах, площадь которых составила около 22,5 гектара.Наиболее резонансные пожары произошли в Первомайском районе, где горел мусор за пределами городской свалки, в поселке Барвенково, где на площади более 500 кв.м. горела трава и селе Лебяжье, где подобное возгорание накрыло площадь в три гектара.Едва ли не единственной причиной пожаров по мнению спасателей стал человеческий фактор.