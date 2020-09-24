Пожарные сообщают о четырех десятках возгораний на территории региона.

Как рассказали в пресс-службе ГСЧС,  23 сентября пожарные 41 раз выезжал возгорания в природных экосистемах, площадь которых составила около 22,5 гектара.

Наиболее резонансные пожары произошли в Первомайском районе, где горел мусор за пределами городской свалки, в поселке Барвенково, где на площади более 500 кв.м. горела трава и селе Лебяжье, где подобное возгорание накрыло площадь в три гектара.

Едва ли не единственной причиной пожаров по мнению спасателей стал человеческий фактор.

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