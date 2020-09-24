Правоохранители направили дело в суд.

В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что в прошлом году коммунальным предприятием, которое возглавляет подозреваемый, за счет городского бюджета проводились работы по капитальному ремонту асфальтового покрытия."Зная, что выполненные работы не соответствуют проектно-сметной документации, чиновник выдал заведомо ложный акт приемки выполненных работ, завысив их объем и стоимость. Таким образом мужчина завладел денежными средствами на сумму почти 430 тысяч гривен", - рассказали в областной прокуратуре.Если вина обвиняемого будет доказана в суде, ему грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.