Воспитанники ХНУРЭ стали одними из лучших среди сотни претендентов на участие в финале.

Как рассказали в пресс-службе Харьковского национального университета радиоэлектроники, команда студентов ХНУРЭ попала в финал международного чемпионата по программированию BubbleCup, который 4 октября состоится в городе Белград."Команда Харьковского национального университета радиоэлектроники "Energy is not over" в составе Андрея Шанина, Олега Валласа и Матфея Асландукова, под руководством доцента кафедры программной инженерии Александра Вечура, попали в двойку лучших команд студентов-программистов Украины.Для того, чтобы попасть в финал чемпионата нужно было пройти два раунда отбора, которые продолжались два месяца, сразиться с ведущими командами Европы и мира, и из сотни лучших команд необходимо было попасть в топ 15 финалистов", - сообщили в вузе.