Прокуратура направила дело в суд.

Как сообщили в областной прокуратуре, следователи установили, что на территории Московского района Харькова в нежилом здании обвиняемые организовали работу игорного заведения закрытого типа."В ходе обысков, проведенных правоохранители установили, что в помещении находился игровой зал с компьютерной техникой, игровыми автоматами и рулеткой, а также терминалы, с помощью которых осуществляется перерасчет денежных средств. Кроме того, обнаружен склад игровых автоматов, который, вероятно, планировался для открытия игорного зала и дальнейшего использования", - рассказали в ведомстве.На данный момент в суд направлено обвинительное заключение в отношении шести членов организованной преступной группы - двух организаторов и четырех работников заведения.Если вина фигурантов будет доказана, их ждет наказание в виде штрафа от десяти тысяч до сорока тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.