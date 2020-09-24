Движение трамваев по ул. Шевченко и ул. Героев Труда, на участке от ул. Матюшенко до ул. Академика Павлова запрещено до 15:00 24 сентября.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом электрооборудования тяговой подстанции.Движение трамваев организовано следующим образом:трамвай №26: разворотный круг «Юго-Восточный» - пр. Московский - пр. Тракторостроителей - ул. Героев Труда - ул. Академика Павлова - ул. Веринская - ул. Моисеевская - ул. Матюшенко - ул. Веснина – пл. Первого Мая – разворотный круг «Парк им. Горького»;трамваи №16 и 16А - не ходят.