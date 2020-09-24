Систему оплаты проезда в Харьковском метрополитене с помощью бесконтактных банковских карт представят 25 сентября.

Об этом сообщили в Харьковском горсовете.В брифинге примут участие: заместитель городского головы по вопросам цифровой трансформации Олег Дробот, старший директор «Visa» по стратегическим партнерствам и финтеху в СНГ и Юго-Восточной Европе Евгений Лисняк, проектный менеджер от Департамента цифровой трансформации Дмитрий Птушко, руководитель Харьковского областного управления АО «Ощадбанк» Оксана Сороколита.Место проведения - вестибюль ст. м. «Госпром».Начало - в 10:30.