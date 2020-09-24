Смешанное обучение и изоляторы для инфицированных – о том, как будут учиться студенты в условиях пандемии Covid-19 и какие изменения ждут высшее образование после карантина, рассказал в программе «Точка зору» на «Телеканале р1» проректор по научно-педагогической работе Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина Анатолий Бабичев.

Университет готовится встречать первокурсников

– Анатолий Валерьевич, какой прошла вступительная кампания в Каразинском университете? Получили ли вы желаемый результат?

Общего посвящения в студенты не будет

Какие специальности в тренде

Не превратит ли дистанционка студента в лодыря?

Если студент заразился Covid-19

Спрос на высшее образование может упасть

– Очень ответственный момент наступает для будущих студентов, их родителей и, конечно же, для вузов. От того, кто придет в учебное заведение, с каким результатом, с каким качеством подготовки, в каком количестве, многое зависит в развитии и самого университета, и научных школ, и дальнейшей судьбы нашей страны.В нынешнем году вступительная кампания была несколько необычной – по сравнению с предыдущими годами сроки сдвинулись почти на два месяца. Вместе с тем, все прошло очень быстро и интересно. Еще около месяца мы будем получать окончательные результаты поступления. Для Каразинского университета вступительная кампания была удачной. Рекомендации на бюджетную форму обучения – 1350 мест. И немногим больше будет зачисленных на контрактную форму обучения. Думаю, в общем у нас будет более 2500 первокурсников. Очень достойный результат.Не обойдется без определенных ограничений в обучении, но администрация университета работает над тем, чтобы каждый первокурсник, несмотря на карантин, прочувствовал студенческую жизнь.– Недавно Кабмином было принято решение относительно ограничения въезда в Украину иностранцев. Но, к счастью, есть исключения – если иностранец направляется к нам на учебу, он может въехать беспрепятственно. И все же, полагаю, иностранных студентов будет меньше, чем в прошлые годы, ведь во многих странах, откуда обычно прибывают студенты, также действуют карантинные ограничения, и люди просто не могут выехать за границу.– Еще продолжается, мы можем принимать еще около двух месяцев.– В Каразинском университете — 25 сентября. К сожалению, общеуниверситетского праздника посвящения в студенты не будет – мероприятия будут проходить на каждом факультете отдельно, чтобы тысячи человек не стояли на главной площади перед университетом. С 28 сентября стартует неделя первокурсника, которая также будет проведена пофакультетно. Ребята смогут ознакомиться с историей университета, его инфраструктурой и жизнью (а это и спортивные комплексы, и культурный досуг, и совет студенческого самоуправления, и научное общество), да и просто оценить преимущества студенческой жизни.– Впервые за много лет полностью исчерпан лицензионный объем, больше которого мы вообще не можем принять.По некоторым специальностям заявки абитуриентов на поступление, причем с первыми приоритетами, в два раза превышают наши возможности. Могу отметить факультеты психологии, международных экономических отношений, иностранных языков, экономический – они переполнены.– По-разному. Если говорить о бюджете, то было даже 40 человек на место, по контракту – два-три человека.Очень интересная ситуация. Хочу назвать две специальности – «Прикладная математика» на факультете математики и информатики и «Прикладная физика» в учебно-научном институте «Физико-технический факультет», на которые проходной балл составил почти 190! При этом полностью исчерпан объем госзаказа. Ты такого не видели давно – в последние годы приходили абитуриенты с высокими баллами, но не в таком количестве, чтобы заполнить все места. И очень приятно, что это дети не только из Харьковской области, но и из других регионов Украины. И вообще, по данным специальностям наш университет является лидером в Украине, он обошел даже Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко. Это будущее нашего вуза, будущее Украины в международной науке – наши научные школы будут жить и развиваться.– Иностранные языки, журналистика, медиакоммуникации, международные экономические отношения, филологический и социологический факультеты. Серьезный конкурс был на экономическом факультете. Факультет компьютерных наук традиционно показывает очень высокие баллы и т. д. В общем, спрос есть на все специальности.– Университет постоянно работает над тем, чтобы создавать новые специализации, новые образовательные программы, чтобы обновлять смыл обучения и повышать его качество. У нас присутствуют как традиционные школы – научные специальности, которые столетиями преподают в университете – математика, физика, биология, химия, – так и современные направления. Последнее достижение университета – учебно-научный институт «Каразинский банковский институт», который также привнес новые образовательные программы, в частности, менеджмент экономики в банковской сфере. Работает Каразинская школа бизнеса, которая обеспечивает современные подходы к менеджменту и предпринимательству. На каждом факультете можно найти специализации, которых раньше не было.– 30 сентября – последний день подачи документов на контрактную форму обучения. Что касается бюджета, то количество дней было ограничено, и все постарались прийти в первые два дня. Хочу отметить, что расширилась география абитуриентов – увеличилось количество поступающих не только из соседних областей, но и из других регионов Украины. И все они вместе с родителями приехали в первый день, в первые часы открытия приемной комиссии, чтобы сдать документы.– Безусловно, определенные изменения будут. Предусмотрено несколько возможностей для обучения студентов. Начинаем учебный год по смешанной системе – очно-дистанционной. Одно из требований СЭС – не более 20 студентов в учебных группах в аудиториях. Таким образом, если в группе 25 человек, придется делить ее на две. А это и дополнительная нагрузка на преподавателей, поскольку занятие придется проводить не один, а два раза, и аудиторная нагрузка. У нас разработано расписание занятий, которое будет постоянно совершенствоваться – для каждого факультета, для каждой группы. Они сами будут что-то дополнять, менять.Однако общий подход включает смешанную систему. В течение рабочей недели будут «дистанционные» дни, когда студент находится дома или в общежитии и с помощью гаджета слушает лекции преподавателей. Возможно, будут какие-то дистанционные семинары, дистанционные курсы. Последние 20 минут дистанционного изложения материала – общение со студентами и дискуссии. Планируются и обычные учебные дни, когда студент посещает университет. Целый день у него будут практические занятия и семинары, которые дадут возможность пообщаться с преподавателем, обсудить лекционный материл, который был дан накануне.– Преподаватели точно не становятся лодырями, потому что нагрузка на них увеличивается. Что касается студентов, то действительно – в прошлом семестре мы столкнулись с подобными случаями. Студенту говоришь: «Приходи в университет», а он в ответ: «Зачем? Давайте пообщаемся с помощью Zoom». Так что такая опасность есть – многие и правда расслабляются. Будем стимулировать.Главный стимул для студента – желание получить знания, новые компетенции, сделать хорошую карьеру. А диплом Каразинского университета – очень серьезный старт для развития. Однако кроме диплома необходимы еще знания и компетенция. Появилось много обучающих курсов в видеоформате, в дистанционном формате – очень интересных для студентов. Думаю, что наши преподаватели найдут подход к каждому студенту, чтобы на семинарских занятиях стимулировать их слушать лекции.– Безусловно, в университете не хватает медицинского персонала, чтобы обеспечить измерение температуры на всех входах. Поэтому университет вложил существенные средства, чтобы закупить бесконтактные термометры, а охранники прошли своеобразный тренинг по правильному измерению температуры.Можно менять время начала занятий: одни в – 8.30, другие – в 8.35, третьи – в 8.40 и так далее. Группа целый день будет находиться в одной аудитории, а преподавателям придется подстраиваться.Кроме того, установлены дополнительные урны для утилизации средств защиты, планируется проветривание аудиторий на каждой перемене... Надеемся, что все будет хорошо.Если же кто-то из студентов заболеет коронавирусом, изолировать придется многих. В связи с этим подготовлены изоляторы, закуплены дополнительные маски, защитные экраны и много дезинфекторов – чтобы предупредить распространение заболевания.– В маске – в лифте, в коридоре. На занятиях в группах до 20 человек маски можно снять.– В каждом общежитии выделено несколько комнат, где есть кровати, отдельные санузлы – там можно на случай инфицирования изолировать заболевших и тех, с кем они проживали.Также созданы волонтерские группы, которые смогут купить заболевшему студенту продукты, необходимые лекарства.– Зависит от того, где он живет. Если в Харькове, то лечиться будет дома, если в области – тоже. Но опять же, смотря в каком состоянии он будет находиться. Если серьезное течение болезни – это однозначно больница. Но в больницах города мест на всех студентов области не хватит, поэтому мы продумываем сценарий с обустройством изоляторов в университетских общежитиях. Есть несколько запасных вариантов на случай нехватки мест в изоляторах – мы их тоже проработали, но надеюсь, что они не пригодятся.– В университете работает пункт первичной медико-санитарной помощи – если кто-то в университете заболел, может сразу же туда обратиться. У всех студентов старших курсов есть договор с врачами городской студенческой больницы, которые обязаны их обслуживать. Первокурсники тоже будут обслуживаться в той же больнице.– Думаю, изменится география обучения. Например, в американских университетах – и Оксфорде, и Кембридже – обучение проводят дистанционно.Все будет зависеть от того, как долго продлится карантин. Если слишком затянется, возможно, отношение людей к получению высшего образования изменится и даже снизится спрос. Но Каразинского университета это точно не коснется, потому что наши мировые рейтинги – лучшие, что дает нам возможность следовать современным тенденциям. Мы не сидим на месте, разрабатываем дополнительные мероприятия. Мы будем диверсифицировать способы предоставления образовательных услуг. Это очень интересная программа. Думаю, в следующем году мы ее презентуем. И это будет ноу-хау для Украины.