Донецкая громада в Харьковской области вошла в число потенциально самых богатых.

Об этом сообщил председатель подкомитета по вопросам административно-территориального устройства комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти Виталий Безгин.По его словам, перечень составлен по данным Минфина относительно средств, которые ОТГ перечисляет из своих доходов в госбюджет.В число самых перспективных вошли также пять громад Киевской, три - Днепропетровской и одна - в Одесской областях.Напомним, Донецкая ОТГ создана 22 декабря 2019 года. В ее состав входят два поселковых совета - Донецкая и Андреевская.