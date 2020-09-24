Донецкая громада в Харьковской области вошла в число потенциально самых богатых.Об этом сообщил председатель подкомитета по вопросам административно-территориального устройства комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти Виталий Безгин.
По его словам, перечень составлен по данным Минфина относительно средств, которые ОТГ перечисляет из своих доходов в госбюджет.
В число самых перспективных вошли также пять громад Киевской, три - Днепропетровской и одна - в Одесской областях.
Напомним, Донецкая ОТГ создана 22 декабря 2019 года. В ее состав входят два поселковых совета - Донецкая и Андреевская.