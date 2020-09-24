На границе с Россией сотрудники Слобожанской таможни Гостаможслужбы обнаружили две грузовые фуры с контрабандными запчастями и пестицидами. Два автомобиля MAN с полуприцепами были буквально нашпигованы тайниками с автозапчастями и пестицидами, сообщили в пресс-службе таможни.

Грузовики под управлением граждан Украины въехали из РФ в Украину с грузом, который значился как бумага газетная и комплект шасси автомобиля. Во время устного декларирования водители не заявили о перевозке запрещенных или ограниченных к перемещению через таможенную границу Украины товаров.А во время таможенного досмотра в конструктивных полостях автомобиля, полуприцепа и в личных вещах граждан таможенники обнаружили разнообразные запчасти для автомобилей, сокрытые от таможенного контроля. Кроме того, в тайниках были обнаружены пестициды с признаками ядовитых, сильнодействующих веществ.По указанным фактам был составлен протокол о нарушении таможенных правил, предусмотренных ч.1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины.