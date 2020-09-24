Единоличное царствование пшеницы в кулинарной сфере, похоже, потихоньку сменяется демократией. А пшеничные булки, калачи и пряники вынуждены делить жизненное пространство с гречаниками, кукурузными лепешками, ржаными макаронами и овсяными блинчиками.

Творожные грешники

Ржаные кексы

Кукурузный пирог

Морковно-овсяное печенье

Из альтернативных видов муки можно приготовить массу всего интересного. Мы готовы поделиться несколькими любимыми рецептами.Творог любой жирности (150 г) растереть в однородную массу. Смешать его с сахаром, а лучше – с медом (3 ст. л.). В гречневую муку (0,5 стакана) высыпать разрыхлитель (0,5 ч. л.) и осчастливить этой смесью творог.Небольшими порциями всыпать пшеничную муку (в общей сложности 0,5 стакана), постепенно вымешивая тесто. В итоге нужно приготовить мягкий, более-менее пластичный мячик из теста. Если будет капризничать, ломаться и крошиться, добавьте яйцо.Дать тесту минут 30-60 отдохнуть, после чего раскатать пласт толщиной не больше сантиметра и вырезать печенюшки любой формы.Тем временем нагреть духовку до 200-220 градусов и отправить туда противень с грешниками. Противень лучше выстелить бумагой для выпечки, иначе печеньки потом не отдерешь. Кстати, их можно укладывать довольно плотненько – они не поднимаются и не расплываются.Через 15-20 минут грешники будут готовы к выходу на волю. Они наверняка притворятся сухими и жесткими, но на самом деле они мягкие и нежные, просто прячут истинное нутро под хрустящей корочкой.Смешать в миске сыпучие продукты – 50 г ржаной муки, 120 г измельченных овсяных хлопьев, 1 ч. л. какао, 3 ст. л. ржаных или пшеничных отрубей, 1 ч. л. разрыхлителя.В другой посудине соединить жидкие субстанции – стакан кефира, 1 яйцо, 1 ст. л. меда или ягодного сиропа (например из клубники). Объединить содержимое двух емкостей, замесить тесто.Приготовить начинку. В 200 г растертого творога добавить ванильный сахар по вкусу и пару штук измельченной кураги или инжира. Тщательно перемешать, слегка взбить вилкой.Распределить половину теста по небольшим формочкам. Уложить сверху творожную массу, накрыть второй половиной теста.Печь минут 15 при температуре 180 градусов. На выходе получаются нежнейшие кексики – диетические и не приторно сладкие.Жирный творог (250 г) тщательно растереть, не оставив шансов ни единому комочку. Добавить сметану (50 г), мягкое сливочное масло (50 г), сахар (150 г), цедру только что овежеванного апельсина и снова хорошенько растереть. Затем по очереди добавить три яйца, тщательнейшим образом вымешивая массу после каждого.Приготовить фреш, выжав все соки из двух апельсинов и одного лимона – в целом получится около стакана жидкости. Половину нужно вылить в творог и... догадайтесь, что сделать. Правильно! В сотый раз перемешать со всей пролетарской ненавистью, т. е. наоборот – с аристократической любовью.Кукурузную муку (200 г) перемешать с пшеничной (90 г) и высыпать смесь в творог. Туда же отправить разрыхлитель (2 ч. л.), немного соли и, чтобы жизнь малиной не казалась, снова вымешать. Труды окупятся, не сомневайтесь. Тесто должно получиться пышным и гладким.Форму, выстеленную промасленной бумагой, заполнить тестом на две трети и избавиться, наконец, от него, отправив в духовку, разогретую до 180 градусов. И пусть сидит минут 30-40.Приготовить сироп. Оставшиеся полстакана сока подсластить сахаром (40 г) и закипятить. Как только пирогу надоест сидеть в духовке, вынуть его, проколоть в нескольких местах деревянной палочкой и залить сиропом. Теперь на решетку его – пусть остывает. После всех трудов праведных должно получиться вкусное и полезное лакомство жизнерадостного желтого цвета.Смешать овсяную (100 г) и ржаную (100 г) муку, добавить 0,5 ч. л. соды, щепотку соли, 80 г сахара. Мелко натереть морковку (100 г) и отправить в миску с мукой. Сбрызнуть лимонным соком (2 ст. л.), добавить крупно порезанные грецкие орехи (60 г), имбирь, растительное масло (80 мл) и хорошо перемешать все ингредиенты – замесить тесто.Месить нужно до тех пор, пока тесто не соберется в комок. Если вздумает рассыпаться или липнуть к рукам и столу, добавьте постного масла.Сформовать небольшие шарики и слегка приплюснуть, чтобы было похоже на печенье. Уложить на выстеленный кондитерской бумагой противень, выпекать при 180 градусах минут 15–20.