Движение транспорта по пр. Юбилейному, на участке от Салтовского шоссе до пр. Тракторостроителей при движении в сторону ул. Гвардейцев Широнинцев запрещено до 20:00 24 сентября.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с капитальным ремонтом пр. Юбилейного.Двустороннее движение организовано по свободной от выполнения работ проезжей части.Кроме того, с 9:00 до 21:00 24 сентября запрещено движение троллейбусов по пр. Юбилейному, на участке от ул. Гвардейцев Широнинцев до разворотного круга «602 м/р».В связи с этим троллейбусы курсируют следующим образом:троллейбус №19: ул. Одесская - пр. Героев Сталинграда – пр. Льва Ландау - пр. Юбилейный – разворотный круг «ст. м. «Академика Барабашова»;троллейбус №24: ст. м. «Академика Барабашова» - пр. Юбилейный - ул. Гвардейцев Широнинцев – разворотный круг «Северная Салтовка»;троллейбус №20: не ходит.