Утяжеленные одеяла являются безопасным и эффективным средством лечения бессонницы, согласно шведским исследователям, которые обнаружили, что пациенты с бессонницей с психическими расстройствами испытывают меньшую тяжесть бессонницы, улучшенный сон и меньшую дневную сонливость, когда спят с утяжеленным одеялом.

Исследование опубликовано в выпуске журнала «Клиническая медицина сна» (JCSM) от 15 сентября.Результаты рандомизированного контролируемого исследования показывают, что участники, использующие утяжеленное одеяло в течение четырех недель, сообщили о значительном уменьшении тяжести бессонницы, улучшении режима сна, более высоком уровне дневной активности и уменьшении симптомов усталости, депрессии и тревоги.Участники из группы с тяжелым одеялом почти в 26 раз чаще испытывали снижение тяжести бессонницы на 50% или более по сравнению с контрольной группой, и они почти в 20 раз чаще достигли ремиссии бессонницы. Положительные результаты были сохранены в течение 12-месячной фазы открытого наблюдения за исследованием.Утяжеленное одеяло было весом от 6 до 8 килограмм.В соответствующем комментарии, также опубликованном в сентябрьском выпуске JCSM, доктор Уильям МакКолл пишет, что результаты исследования подтверждают психоаналитическую теорию «удерживающей среды», которая утверждает, что прикосновение является основной потребностью, обеспечивающей успокоение и комфорт.