По состоянию на 24 сентября в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 12 573 случая заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 16 193 случая заболевания COVID-19, 11 357 человек находятся под медицинским наблюдением, 4 514 пациентов выздоровели, 322 - умерли.По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 24 сентября в Украине зафиксировано 3 372 новых случая коронавирусного заболевания. Всего в Украине - 188 106 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 3 757 человек умерли, 83 458 – выздоровели.