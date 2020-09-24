Динамика отечественной экономики в последние месяцы лучше, чем ранее прогнозировал Нацбанк.

Об этом заявил замглавы НБУ Дмитрий Сологуб в интервью Интерфакс-Украина.– Несмотря на пандемию, экономика работает, настроения у людей такие, что они потребляют, инвестируют. Поэтому мне кажется, что у нас в третьем квартале могут оказаться цифры лучше, чем мы ожидали, хотя вместе с тем мы видим ухудшение ситуации с заболеваемостью, – сказал он.Сологуб напомнил, что во втором квартале 2020 года Нацбанк прогнозировал спад в 11%, а Госстат оценил его в 11,4%, на третий квартал НБУ закладывал замедление спада до 7,4%, а в целом ожидал сокращения украинской экономики в этом году на 6%.– На данный момент может оказаться, что этот год будет немного лучше предыдущего прогноза, но мне кажется, что незначительно. Возможно, падение ВВП будет в районе 5%. Пока мы еще считаем новый прогноз, – отметил замглавы центробанка.В то же время он подчеркнул, что есть вопрос, насколько нынешняя ситуация устойчива, и коронавирус остается одним из главных рисков для прогноза и вновь может стать "черным лебедем".Напомним, что замглавы НБУ также прогнозирует дефицит госбюджета в 2020 году на уровне 6-6,5% ВВП. Дефицит госбюджета будет ниже 7,5% из-за недофинансирования расходов.По данным Госстата, падение ВВП Украины в первом квартале 2020 года составило 1,3%, тогда как в четвертом квартале 2019 года наблюдался рост 1,5%, в третьем – 3,9%, во втором – 4,7% и в первом квартале – 2,9%.НБУ ранее ожидал замедления спада в третьем квартале до 7,4%, в четвертом квартале – до 3,8%. В целом по году его текущий прогноз спада 6%, тогда как у правительства – 4,8%.