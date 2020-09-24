В с. Липцы Харьковского района зарегистрирован случай бешенства бездомного кота, который подтвержден лабораторно.

Как сообщили в Госпродпотребслужбе, больное животное покусало одного человека и домашнюю собаку.На территории с. Липцы с прилегающими лесными и полевыми массивами установлен карантин по бешенству и утвержден план комплексных мероприятий по ликвидации бешенства животных на территории Липецкого сельского совета Харьковского района. Проводятся мероприятия по ликвидации и недопущению распространения заболевания."Обращаем внимание владельцев домашних животных: единственным профилактическим мероприятием от заражения животного бешенством является вакцинация. Только вакцинация спасет вашего любимца и вас от смертельно опасной болезни", - отметили в Госпродпотребслужбе.