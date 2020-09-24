Европейский союз одобрит введение санкций против причастных к строительству Керченского моста в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода в Брюсселе Рикард Йозвяк.

По словам Йозвяка, санкции за постройку Керченского моста могут быть одобрены в ближайшие недели.

Журналист уточнил, что помимо санкций за мост, Евросоюз намерен одобрить ограничения против тех, кто причастен к кибератакам на Бундестаг в 2015 году.

Йозвяк отметил, что санкции в отношении Беларуси все еще заблокированы Кипром, однако и в этом вопросе наблюдается прогресс.

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