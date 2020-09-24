Юноши, отбывающие наказание в Кременчугской воспитательной колонии, написали послание своим сверстникам из будущего, в котором поделились сокровенными мыслями.

На этой неделе для воспитанников государственного учреждения «Кременчугская воспитательная колония» организовали практические занятия, во время которых участники изготовили «капсулу времени» – послание в будущее, сообщает пресс-служба Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции.Юношам предложили представить, что их послание посредством «машины времени» прочитают сверстники из будущего. Поэтому в посланиях подростки говорили «о своем» – о любви к родным, об обстоятельствах, которые привели их в колонию, а главное – о необходимости слушаться родителей.– Сейчас капсула хранится у психологов. Возможно, со временем воспитанники захотят ее дополнить и показать, каким они видят свое будущее, в котором не нарушают законов, – отметил начальник колонии Александр Сайко.