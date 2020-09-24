Высший антикоррупционный суд признал обоснованным решение Специализированной антикоррупционной прокуратуры закрыть уголовное дело относительно использования ценовой формулы Роттердам+ в 2015-2019 годах из-за отсутствия состава преступления.

Соответствующее решение суд огласил на заседании 24 сентября по иску экс-депутата Верховной Рады Виктора Чумака.- Правомочным выглядит вывод о том, что собранных доказательств совершения преступления недостаточно... Суд пришёл к выводу: отклонить заявление жалобщика и оставить в силе решение прокурора о закрытии дела, - объявила следственная судья Екатерина Широкая.Прокурор САП принял решение о закрытии дела в полном соответствии с действующим законодательством после надлежащего анализа всех материалов, собранных следствием за 3,5 года, отметила следственная судья.Напомним, ранее прокурор САП Виталий Пономаренко заявил в ходе заседания Высшего антикоррупционного суда, что прокуратура не смогла установить факты совершения преступления или нанесения ущерба от действия формулы Роттердам+ при тарифном расчете стоимости угля.Единственным пострадавшим в деле Роттердам+ считался Никопольский завод ферросплавов, принадлежащий бизнесмену Игорю Коломойскому.