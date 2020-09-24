Подозреваемому грозит от трех до шести лет лишения свободы.

Как рассказали в пресс-службе ГУНП, правоохранители задержали ранее судимого 47-летнего жителя Рогани, который подозревается в около 20 эпизодах кражи из дачных домовладений."В Липецкое отделение полиции с июня по июль поступали заявления от местных жителей, которые сообщали о кражах электроинструментов, изделий из металла, денег, других ценных вещей. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий работники полиции установили, что к совершению преступлений причастен 47-летний мужчина. Он ранее неоднократно был судим за аналогичные преступления", - рассказали в областном главке.На данный момент следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины, а также сообщили мужчине о подозрении.