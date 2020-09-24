По словам Черняка, ответственность за те последствия, к которым привели выбросы предприятия должна быть в рамках статьи 441 Уголовного кодекса Украины.

«Именно по этой статье должно быть квалифицировано то, что сейчас происходит на Харьковском коксохиме. Тем более, что после обнародования результатов проверки Госэкониспекции для этого есть все правовые основания», - подчеркивает Черняк.Депутат отметил, что общество должно настаивать на том, чтоб СБУ инициировало расследование по тяжкой статье уголовного кодекса, предусматривающей до 15 лет лишения свободы.«Убежден, что активная общественность Харькова должна требовать начала расследования именно по статье 441 «Экоцид», - написал он на своей странице в соцсетях