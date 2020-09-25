События Харьковские журналисты проверили, убирают ли жители города за своими питомцами Елена Павличенко 09:03 86 Расследование провела Елена Павличенко и "Типа Новости". Читайте также В Харьковском Метрополитене заработала система оплаты за проезд банковской картой В Харькове во врем пожара в жилом историческом здании погибли двое людей В Харьковской области 297 новых случаев COVID-19. Трое людей скончались БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ В Харьковском Метрополитене заработала система оплаты за проезд банковской картой События 09:25 Лента новостей В Харьковском Метрополитене заработала система оплаты за проезд банковской картой 09:25 В Харькове во врем пожара в жилом историческом здании погибли двое людей 09:15 Харьковские журналисты проверили, убирают ли жители города за своими питомцами 09:03 В Харьковской области 297 новых случаев COVID-19. Трое людей скончались 08:57 В Харькове на улице Конторской масштабный пожар в историческом здании (видео) 24.09.2020 Активисты и жители Салтовки требуют от городских властей заняться инфраструктурой района 24.09.2020 Игорь Черняк: Происходящее на Коксохиме ‒ тяжкая статья Уголовного кодекса «Экоцид» 24.09.2020