С возгоранием боролись более полусотни пожарных.

Как рассказали в пресс-службе ГСЧС, 24 сентября в 18:10 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в двухэтажном восьмиквартирном доме на улице Конторской, 18. По словам заявителя возгорание произошло в квартире на втором этаже дома, которое перекинулось на крышу."На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения ГСЧС огнем уже было охвачено 200 кв.м. крыше дома. Поэтому к месту происшествия были направлены дополнительные силы. Всего в ликвидации пожара принимали участие 56 человек личного состава и 16 единиц техники", - сообщили в Службе по чрезвычайным ситуациям.Во время проведения разведки на лестничной клетке пожарные обнаружили тело погибшей 30-летней женщины, а затем в горящей квартире - погибшего 58-летнего мужчины.Благодаря усилиям спасателей в 19:47 пожар удалось локализовать, а окончательно потушить лишь ночью в 1:10.