Об этом сообщили в КП "Харьковводоканал".

Как рассказали в пресс-службе коммунального предприятия, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домоввременно прекращено водоснабжение по следующим адресам:ул. Ярославская (ч/с), ул. Дмитриевская, 19/2, 21, 22, 23, 28 (эт. №2-9), ул. Маршала Конева, 13, ул. Конторская (Краснооктябрьская), 3, 5, 7, 9, 11/1, 13/2, 16, 17, 19, 21-23, 25, 27, 28, 35, 39, 41 (эт.№2-5)пер. Северный, 5 (п. №2, спаренный стояк), ул. Генерала Момота (3-го Интернационала), 11(п. №1, стояк)ул. Сумская, 24, 26 до 18:00 25.09.20 г.; ул. Героев Труда, 12-е (п. №3, стояк), ул. Ямская (ч/с), спуск Куликовский (Революции ул.), 7, 7/9ул. Гвардейцев Широнинцев, 10-б (п. №2, стояк)ул. Танкопия, 6 (п. №4, стояк)ул. Холодногорская, 5, ул. Волонтерская, 74 (п. №2, стояк), ул. Золочевская, 8 (п. №2, стояк), ул. Ильинская, 63 (п. №5, стояк)пр. Победы, 67 (п. №6, стояк) до 20:00 25.09.20 г.; ул. Новгородская, 2 (п. №4, стояк) до 20:00 26.09.20 г.; ул. Клочковская, 197 (п. №3, стояк)