Октябрьский районный суд Харькова признал виновной женщину, которая предоставляла услуги риелтора и обманывала людей.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в ходе досудебного расследования правоохранители установили, что женщина, занимая руководящую должность в фирме, предоставляющей услуги по купле-продаже недвижимости, мошенническим путем завладела денежными средствами других граждан на общую сумму почти 400 тысяч гривен."Злоумышленница уверяла пострадавших, что она, якобы, уполномочена банковскими учреждениями на реализацию ипотечной недвижимости. Однако после того, как потерпевшие передали ей средства, права собственности на квартиры они так и не получили", - рассказали в ведомстве.Сейчас прокурором подана апелляционная жалоба на решение суда. По мнению обвинителей, решение не соответствует тяжести совершенного уголовного преступления.