Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС обновила уровни эпидемической опасности распространения COVID-19.

города Изюм, Купянск, Лозовая, Первомайский и Чугуев, Балаклейский, Барвенковский, Валковский, Волчанский, Дергачевский, Змиевской, Золочевский, Изюмский, Кегичивський, Коломакский, Красноградский, Краснокуцький, Лозовской, Нововодолажский, Первомайский, Харьковский, Чугуевский и Шевченковский районы Харьковской области.

города Харьков и Люботин, Богодуховский, Великобурлукский и Зачепиловский районы Харьковской области.

ограничение для массовых мероприятий: 1 человек на 10 кв. метров и не более 220 человек;

деятельность учреждений по размещению, кроме гостиниц;

посещение учебных заведений более 20 человек, кроме дошкольных, средних, художественных и внешкольного образования;

плановые госпитализации, кроме срочных;

деятельность спортивных залов, если на 1 человека предусмотрено менее 10 кв. метров;

прием новых смен в детские лагеря;

перевозка пассажиров в количестве более чем 50% сидячих мест;

в музеях и библиотеках - не более одного человека на 10 кв. метров;

в ТРЦ и учреждениях обслуживания - не более одного посетителя на 10 кв. метров;

деятельность заведений питания при наполненности более чем на 50% посадочных мест в помещении заведения.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 25 сентября в Центр поступило 3793 сообщения о подозрении на COVID-19.В Харьковской области за сутки лабораторно подтвердили 297 новых случаев коронавирусной инфекции. 12 человек выздоровели, еще трое - скончались.Так, попали вПопали вНапомним, что в «оранжевой» зоне действуют все карантинные ограничения «зеленой» и «желтой» зон, а также дополнительные запреты:при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу.