Пожарные 65 раз выезжали на тушение возгораний на открытых территориях.

Как рассказали в пресс-службе ГСЧС, большинство пожаров случается из-за легкомысленности граждан, которые несмотря на многочисленные предостережения спасателей продолжают наводить порядок на своих земельных участках и прилегающих территориях путем выжигания сухостоя."В качестве примера, пожар сухостоя в поселке Ковяги на Валковщине едва на нанес ущерб частным хозяйственным сооружениям. Только благодаря оперативному вмешательству спасателей удалось за час потушить огонь на площади 500 кв.м. и предотвратить угрозу зданиям.Однако в Коломацком районе огонь от сухой травы все же уничтожил заброшенный жилой дом. Инцидент произошел в 15:15 в поселке Коломак. Там трава горела на площади 1 га, огонь от которой и перекинулся на дом. Спасатели справились с огнем в 18:10.Самый большой по площади пожар сухостоя произошло в 14:48 возле села Анискино в Великобурлукском районе. Площадь горящей травы составила до 10 га, огонь от которой перекинулся на кукурузное поле и уничтожил около 30 га урожая", - рассказали в Службе по чрезвычайным ситуациям.