После пожара и семи часов тушения возгорания водой - жить в историческом здании нельзя.

Как сообщает харьковский телеграм-канал "ВЕХА", жители сгоревшего восьмиквартирного дома по улице Конторской собрались у здания, чтоб решить, как действовать дальше, ведь на данный момент жильцы остались без крыши над головой.Напомним, что пожар в старинном доме произошел вечером 24 сентября. Сообщение о возгорании поступило на линию 101 около 18:00, а окончательно потушить пожар удалось лишь в час ночи.В результате происшествия двое людей погибли.