Запрет на продажу стратегических госпредприятий в Украине вступил в силу в пятницу, 25 сентября.

Запрет действует на период карантина, введенного Кабинетом министров в связи с эпидемией коронавируса.Напомним, Верховная Рада в начале сентября приняла законопроект №3552, предусматривающий введение моратория на "большую приватизацию" в Украине до завершения коронавирусного карантина.В конце марта сообщалось, что Кабинет министров поставил на паузу большую приватизацию до стабилизации экономической ситуации в мире, которая резко ухудшилась из-за эпидемии коронавируса.