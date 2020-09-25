Для ликвидации огня пожарным понадобилось семь часов.

24 сентября в 20:40 полицейским сообщили о пожаре по улице Конторской. В результате погибли 30-летняя женщина и 58-летний мужчина. Об этом сообщили в отделе коммуникации Нацполиции в Харьковской области.На месте происшествия копы установили, что возгорание произошло в квартире на последнем этаже двухэтажного жилого дома. Затем пламя перекинулось на крышу.В полиции открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от трех до восьми лет. Причину возникновения пожара устанавливают.Напомним, огонь в восьмиквартирном доме на улице Конторской вспыхнул вечером. Когда пожарным позвонили, огонь уже перекинулся на крышу. На лестничной площадке спасатели обнаружили тело 30-летней женщины, в горящей квартире - тело 58-летнего мужчины.По данным из открытых источников, на улице Конторской до сих пор сохранилось много домов первой половины XIX века, сгоревший дом — один из таких.