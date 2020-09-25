Сотрудники Службы безопасности Украины перекрыли масштабные незаконные поставки продуктов питания террористической организации «ДНР» на миллионы гривен.

По результатам проведенных сотрудниками СБУ мероприятий установлена группа жителей Харькова и области, которые по схеме так называемого скрытого транзита отгружали в адрес подставных иностранных фирм товары пищевой промышленности. После пересечения государственной границы Украины эти товары незаконно попадали на временно оккупированную территорию Донецкой области, сообщили в СБУ.По предварительной информации, с помощью нелегальной схемы было экспортировано товаров на 8,5 миллиона гривен. Сборы и налоги от реализованной на территории "ДНР" продукции платились в пользу квазигосударственных образований террористической организации.В ходе проведения правоохранителями обысков по местам жительства фигурантов, а также в офисах, складских помещениях и транспортных средствах были изъяты компьютеры, мобильные телефоны, бухгалтерская документация, черновые записи.Участники противоправной схемы задержаны, им сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (содействие деятельности террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Одному из фигурантов избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 4,5 миллиона гривен.