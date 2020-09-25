Украинцев, которые будут пользоваться русской социальной сетью «ВКонтакте», возьмут на учет полиции. Правоохранители также будут расследовать распространение контента в соцсети, которая под запретом в Украине.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов во время онлайн-конференции.- Мы сегодня занимаемся этими вопросами, специалисты понимают, о чем идет речь. Они очень быстро меняют прокси… Мы считаем, что в ближайшее время с помощью наших иностранных партнеров этот вопрос будет решен, - отметил Данилов.Он добавил, что украинцы должны понимать всю ответственность, когда будут пользоваться этой соцсетью.- Это должна быть и их ответственность. Зачем они это делают, и для чего они это делают. Дело в том, что сейчас та система, которая начинает работать, мы обо всех этих пользователях будем иметь понимание. Они будут все на учете находиться. Если они дальше будут распространять российский контент, то они будут иметь определенные хлопоты с нашей полицией, с нашими силовыми структурами, - добавил Данилов.15 мая 2017 года указом президента Украины Порошенко от 15.05.2017 № 133 было введено в действие решение СНБО Украины от 28 апреля 2017 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", согласно которому на территории Украины была заблокирована работа ряда российских веб-ресурсов, в том числе социальной сети "ВКонтакте".14 мая 2020 года указом президента Зеленского №184 эти санкции были продолжены.13 мая СНБО передал в Офис президента проект указа о продлении санкций против РФ. В этот же день Верховная Рада на внеочередном заседании поддержала постановление о продлении блокирования доступа к российским соцсетям и другим интернет-ресурсам.Глава СБУ Иван Баканов внес в СНБО предложение продлить санкции еще на три года 10 апреля.