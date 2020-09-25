Систему оплаты проезда в Харьковском метрополитене банковскими картами презентовали 25 сентября на станции метро «Госпром».

Как сообщил первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов, первый аппарат будет работать на станции метро «Госпром» в тестовом режиме.- В течение полугода мы установим подобные аппараты на всех станциях. Пока планируется установливать по одному аппарату в одном вестибюле. Мы должны, прежде всего, думать об удобстве и не создавать очередей, особенно в час пик, а дальше будет отталкиваться от потребности, - отметил Игорь Терехов.Первый вице-мэр сообщил, что пока систему запустят только в метро, а в дальнейшем, возможно, и в наземном электротранспорте.Старший директор «VISA» по стратегическим партнерствам и финтеху в СНГ и Юго-Восточной Европе Евгений Лисняк отметил, что оплату проезда банковскими картами внедрили в рамках расширения системы «E-ticket». Совместно с городским советом проект реализовали компания «VISA», компания-инвестор «Платежный центр» и АО «Ощадбанк», который обслуживает банковские транзакции. Средства из городского бюджета потрачены не были.Как сообщила руководитель Харьковского областного управления АО «Ощадбанк» Оксана Сороколита, для оплаты проезда пассажиру достаточно приложить к терминалу банковскую платежную карту или мобильный телефон, который поддерживает «Apple Pay», «Google Pay», и другие NFC-устройства и дождаться звукового и светового сигнала. Она отметила, что комиссия при оплате не начисляется.- «Ощаданк» имеет серьезный опыт внедрения бесконтактных платежей в транспорте во всех уголках Украины. Такое транспортное решение - еще один элемент нашего «умного» города Харькова, поскольку упрощает проезд в метрополитене и уменьшает количество наличных средств. Со своей стороны мы всегда готовы поддерживать такие инновационные проекты для любимого города, - подчеркнула во время презентации Оксана Сороколита.